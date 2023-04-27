vivo, Katlanabilir Telefon Sektöründe Adından Söz Ettirmeye Hazır

Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, amiral gemisi yeni nesil büyük katlanabilir akıllı telefonu vivo X Fold 2 ve ilk küçük katlanabilir modeli vivo X Flip'i piyasaya sürdü. vivo X Fold 2 hafif bir tasarımda daha da iyileştirilmiş performans ve ZEISS ile ortak mühendislikle güçlendirilmiş birinci sınıf bir fotoğrafçılık deneyimi sunarken, vivo X Flip de parmak ucu kontrollü katlama tasarımı ile güçlü amiral gemisi telefon performansı sunuyor.

vivo X Fold 2, 2K+ çözünürlüğe ve 1.800 nit maksimum parlaklığa sahip 8.03 inç E6 ana ekranı ile katlanabilir akıllı telefonlar arasında lider modellerden biri hâline getiriyor. Cihazın hem ana hem de kapak ekranları 120 Hz tazeleme hızını destekliyor. vivo X Fold 2'nin üstün performansı; geliştirilmiş SPU, LPDDR5X ve UFS 4.0 ile Snapdragon® 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Cihaz, 50 W kablosuz FlashCharge desteğine sahip 4800 mAh (tipik) pili ve 120 W çift hücreli FlashCharge hızlı şarjı ile kullanıcıları düşük pil endişesinden kurtarıyor.

vivo X Fold 2 ve X Flip Neler Vaat Ediyor?

Bir önceki X Fold modelinden yaklaşık 33 gram daha hafif ve 2 mm daha ince tasarıma sahip olan vivo X Fold 2’de kullanılan ince ve dayanıklı menteşe, sağlamlık ve yorulma direncini artırarak telefonun ömrünü önceki modele oranla %33 artırıyor.

vivo X Flip, modaya uygun, zarif ve taşınabilir tasarımıyla öne çıkıyor. Geniş bir kapak ekranına sahip olan telefonun her iki kapağındaki mikro kavis kullanıcıya rahat bir his veriyor. Telefonun klasik kapitone astar ve vegan derisi de şıklık katıyor.

vivo X Flip üzerindeki Aura Light özellikli benzersiz makyaj aynası, yüzleri akıllı bir şekilde tanımlayarak ekranda gerçeğe yakın makyaj efektleri gösterebiliyor. Telefonun ultra dayanıklı hafif menteşesi, cihazın zarif ve şık tasarıma sahip olmasını sağlıyor.

vivo Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Huang Tao, yeni modelleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: