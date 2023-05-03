vivo'dan Annelerinize Anneler Günü Hediyesi: İşte Fırsatlar!

Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo, Anneler Günü'nde de avantajlı kampanyalarına devam ediyor. Anneleriniz için böylesine özel bir günde vivo V25, Y35 ve Y22s 6+12GB model akıllı telefon alan kullanıcılara Tefal My Tea Çay Makinası hediye ediyor.

Annelerin En Güzel Fotoğrafları İçin V25 5G

V25 5G, şık ve zarif tasarımı ile annenize sorunsuz bir telefon deneyimi sunuyor. 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası sayesinde bulanık çekimler en aza indirilirken, fotoğraf çekerken annenizin eli titrese bile Optik Görüntü Sabitleme özelliği ile son derece kaliteli fotoğraflar çekmesi mümkün oluyor. V25 5G'nin Gün Doğumu Işıltısı ve Turkuaz Mavisi renk seçeneklerinde güneş ışınlarına ve UV ışığına maruz kaldığında renk değiştiren arka kapak da annenizin renkli ve canlı kişiliğini yansıtıyor.

Y35 ile Anılar Her Daim Yanınızda

Y35, güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle yüksek performans sunarken, 8 GB RAM'i ile yüksek hız sağlıyor. Geniş hafızası ve depolama alanıyla anneniz tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip dilerse oyunları oynayabilecek. 256 GB depolama alanı sayesinde fotoğraf, video ve oyunlarını dilediği kadar uzun süre güvenle saklayabilir. 8 GB'a kadar boş olan ROM alanı genişletilmiş RAM olarak kullanılarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapılabiliyor.

Y22s ile Şarj Derdine Son

Yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan vivo Y22s, gücünü Qualcomm'un en yeni sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680 ve Android 12 tabanlı Funtouch 12 işletim sisteminden alıyor. 5000 mAh güçlü kapasiteli pili ve AI güç tasarrufu teknolojisi sayesinde, anneniz telefonunu tam şarj ettiğinde 21,5 saat çevrimiçi HD film izleme veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama olanağı bulacak. 18W Hızlı Şarjı destekleyen telefon, sadece on beş dakika şarj edildiğinde annenize 258 dakikaya kadar video izleme veya 5 tur oyun oynama imkânı veriyor.