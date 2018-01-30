Vivo Büyük Şirketlere Ders Veriyor: 10GB RAM'li Telefon!

Bu aralar adını sıkça duyduğumuz Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz günlerde adeta Apple'a ders verircesine ekrana yerleştirilmiş parmak izi sensörüne sahip olan ilk akıllı telefonu duyurmuştu. Şimdi de 10GB RAM'in yer aldığı bir akıllı telefon üzerinde çalışan Vivo, bu cihaz ile kullanıcılara maksimum performansı sunmak istiyor.

Synaptics şirketiyle yaptığı anlaşma kapsamında ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip cihazını tanıtan ve tüm dünyada büyük ses getiren Vivo, en son 2016 yılında 6GB RAM'li XPlay 6 cihazını duyurmuştu. Bugünlerde ise tam 10GB RAM ve Snapdragon 845 gibi üst seviye donanımı barındıracak Xplay 7 üzerinde çalışmalarını sürdüren Çinli üretici, bu cihazında da parmak izi sensörünü ekrana gömülü olarak tasarlayacak.

Ayrıca 18:9 ekran formatını en son sınırlarına kadar zorlayacak olan Vivo, Xplay 7'de yüzde 93'e yakın ekran-gövde oranının olacağını ifade ediyor. Hatırlayacağınız üzere iPhone X'da bu oran sadece yüzde 82.9'du. Samsung'un yeni cihazı Galaxy S9'da ise yüzde 93'ün çok daha altında olacağı söyleniyor. Yani Vivo, çerçevesiz ekran konusunda da iki büyük üreticiyi geçmeyi başaracak gibi gözüküyor.

Bunlara ek olarak arkada çift kamera kurulumuna yer verecek olan Çinli şirket, görüntüde bozulma olmadan 4X zoom üzerinde çalışıyor. 512GB depolama alanını ve Snapdragon 845 yonga setini barındıracak Xplay 7, kullanıcıları şimdiden meraklandırmayı başarmış durumda.

Telefonun fiyatı konusunda ise maalesef hiçbir bilgi mevcut değil. Bir iPhone X kadar pahalıya mal olmasını beklemediğimiz Vivo Xplay 7'nin fiyatı makul tutulursa hem çok ses getirir hem de satış rekorları kırar diye düşünüyorum. Ayrıca cihazın bu yılın sonuna doğru tanıtılacağını da belirteyim.