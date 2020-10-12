Vivo'dan Çıkarılabilir Selfie Kameralı Telefon Geliyor

Çinli üretici Vivo çıkarılabilir selfie kameralı telefon konseptiyle görenleri şaşırtıyor. Vivo'nun bu selfie kamera modülü ses kontrolü sayesinde telefondan bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor.

Özellikle kamera yeniliği söz konusu olduğunda, Çinli üretici Vivo akıllı telefon tasarımları arasında yerini almıştır. Bu yıl tanıtılan Vivo Apex, ekran altı selfie kamerasına öncülük etti ve bizi pop-up kameralarla ilk kez tanıştıran modelinin devamı olmayı başardı. Vivo şimdi ise telefon gövdesinden ayrılabilen yeni bir akıllı telefon kamerasıyla bir kez daha sahnede.

Vivo çıkarılabilir selfie kameralı telefon

Vivo'nun çıkarılabilir ön kameralı yeni konsept cihazına "IFEA" adı verildi. Bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilen bu modüler selfie kamerası, Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı. Çıkarılabilir selfie kamera fikrinin anlaşılması aslında çok zor değil: Vivo IFEA'nın kamera ünitesini ana telefon gövdesinden ayırabilir ve uzaktan kullanabilirsiniz.

Red Dot sitesindeki açıklamaya göre, çıkarılabilir kamera modülü sesli komutlar kullanılarak kontrol edilebilir. IFEA'nın modüler kamera kiti ile ilgili tüm detaylar şu şekilde özetlendi:

"IFEA, kararlılığı ve depolamayı artırmak için farklı modlara sahip çok sayıda aksesuar ve destek mekanizmasına sahiptir. Örneğin yürürken veya spor sırasında görsel stabiliteden ödün vermeyen videolar çekilebilir. Cihazı, akıllı telefonun orijinal kamera kısmından ayırıp sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz."

Çıkarılabilir selfie kamerası render görsellerinin yanı sıra, Vivo telefonun ekranı ve arka tasarımı da paylaşıldı. Ekranda -beklendiği gibi- herhangi bir çentik veya sensör bulunmuyor. Arka tarafta ise çoklu kamera kurulumu yer alıyor ve bu, Vivo'nun selfie modülünün birincil kamera olarak görev yapmayacağını gösteriyor.

Vivo ise modüler selfie kamerasının çıkarılarak kullanılabileceğini doğruladı ve "Kullanıcı, kamera modülünü çıkarabilir ve uzaktan kontrol edebilir, bu da yenilikçi çekim açıları ve uygulama senaryoları sağlar" ifadelerini kullandı. Peki ya siz Vivo'nun çıkarılabilir ön kameralı konseptini nasıl buldunuz?