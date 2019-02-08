Vivo'dan 32MP’lik Selfie Kamerasını Gösteren Yeni Video!

Vivo'yu daha önce duymamış olabilirsiniz, ancak diğer Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Oppo gibi Vivo da, Samsung'un Galaxy telefonları ve Apple'ın iPhone'larının yönettiği ve giderek kalabalıklaşan akıllı telefon pazarında rekabet etmek için gösterişli tasarımlar ve özellikler kullanıyor.

Vivo daha önce iki ekranlı ve 10GB RAM’li bir model tanıtmış, daha yakın zamanda da portları, bağlantı yerleri ve çerçeveleri olmayan harika bir 5G konsepti tanıtmıştı. Ayrıca şirket ilk olarak Vivo Nex modelinde devrim niteliğindeki açılır-kapanır selfie kamerasını ortaya çıkarmıştı.

Bu sıra dışı selfie kamerasını, MWC 2019’dan hemen önce 20 Şubat’taki bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak olan Vivo V15 ve V15 Pro modellerinde de göreceğiz. Üstelik Vivo Nex’ten farklı olarak yeni modellerdeki selfie kamerası 32 Megapiksel (MP) olacak.

Şimdilerde Vivo’nun resmi Facebook sayfası tarafından paylaşılan yeni bir video, 32MP’lik sıra dışı selfie kamerasını ve kameranın çalışma şeklini gözler önüne seriyor. Videoda, ekranı suyla dolan telefonun kamera simgesinin ekranda yükseldiği ve selfie kamerası olarak bir anda açıldığı görülüyor.

Gerçek telefondaki selfie kamerası muhtemelen bu kadar etkileyici bir şekilde çalışmayacak ancak yine de oldukça başarılı ve efektif bir selfie kamerası olarak heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz.