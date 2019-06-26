Vivo'dan Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü: Vivo AR Glass

Vivo, MWC Shanghai etkinliğinde ilk artırılmış gerçeklik gözlüklerini duyurdu. Henüz prototip aşamasında olan ürün, Vivo AR Glass adını taşıyor. Vivo AR gözlüğün özellikleri haberimizde.

Asya’nın en büyük yeni nesil teknolojilerinin tanıtıldığı etkinlik olan Mobile World Congress (MWC) Shanghai’da sahne alan ilgi çekici ürünlerden birisi de Vivo’nun artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip gözlüğüydü. İki şeffaf ekranlı ve 6DoF (altı serbestlik derecesi - üç boyutlu alanda katı bir hismin hareket serbestliğini ifade eder) izleme özellikli son derece hafif bir başlık olan Vivo AR Glass, Vivo’nun henüz ismini bilmediğimiz; bu hafta tanıtmasını beklediğimiz 5G akıllı telefonuna bir kablo ile bağlanıyor.

Şu anda oyun, ofis işi, 5G sinema, yüz tanıma ve nesne algılama için kullanılabildiği söylenen Vivo artırılmış gerçeklik gözlüğünün ne fiyatı ne de çıkış tarihi açıklanmadı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 5G akıllı telefonla birlikte piyasaya sunulması bekleniyor. Gözlüğün yayınlanan resmi tanıtım videosunu da sizlerle paylaşıyoruz: