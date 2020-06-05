Vivo Dolandırıcılık Suçlaması ile Karşı Karşıya: Büyük Skandal

Vivo özellikle yurt dışında uygun fiyatlı ve dikkat çeken modelleri ile oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Buna karşın şirketin başı oldukça büyük bir bela ile karşı karşıya gibi gözüküyor. Vivo dolandırıcılık suçlaması ile gündeme geldi. İşte merak edilen detaylar!

Vivo Dolandırıcılık Suçlaması Neden Kaynaklanıyor?

Bilindiği üzere tüm cep telefonlarında, satılan her cihazda ayrı olmak üzere, IMEI numarası bulunur. Bu numara, bir anlamda cihazın kimliği gibidir ve hiçbir telefonun IMEI numarası birbiri ile aynı olmaz.

Buna karşın Hindistan'da görev alan polisler, 13,557 adet Vivo marka akıllı telefonda aynı IMEI numarasının kullanıldığını fark etti. Yetkililer söz konusu olayla ilgili çalışmaların ve araştırmaların sürdüğüne değinirken, şirket hakkında dolandırıcılık davası açıldı.

Vivo yaşanan olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken açılan davanın nasıl sonuçlanacağı ise merak ediliyor.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo ceza alacak mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.