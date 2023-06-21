vivo'nun Eşsiz Reklam Filmi, Brandverse Awards'ta Ödüle Layık Görüldü

vivo Türkiye, "vivo Y35 Android Güncelleme Garantisi ile "Her Zaman Y'eni" reklam filmiyle Brandverse Ödülleri'nde bronz ödüle layık görüldü.

Reklam filmi, akıllı telefon satın alırken uzun ömürlülüğün ve yazılım güncellemelerinin önemini vurguluyor. vivo Türkiye, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle beğeni toplayan Y35 modeli dâhil olmak üzere tüm telefonları için 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor.

vivo, "Her Zaman Y'eni" Reklam Filmi

Önemli bir popülerlik kazanan ve Türkiye'de en çok tercih edilen vivo modeli hâline gelen Y35'in satışları bir önceki döneme göre %223 artış gösterdi. Geniş depolama alanı ve yüksek performanslı Snapdragon 680 işlemcisi ile Y35, kullanıcıların uygulamaları, videoları ve oyunları sorunsuz bir şekilde indirmelerine olanak tanıyor.Ayrıca Y35 genişletilmiş RAM özellikleri sunarak kesintisiz çoklu görevlere olanak tanıyor.

Y35'in başarısını temel alan vivo, Temmuz ayında gelişmiş performans, geniş depolama alanı, gelişmiş bir kamera ve güçlü bir pil gibi gelişmiş özelliklere sahip Y36 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yeni Y36 tıpkı diğer modellerde olduğu en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık Android güvenlik güncellemesi garantisi ile birlikte gelecek.