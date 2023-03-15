vivo'dan Türkiye'deki Telefonlarına İki Büyük Güncelleme Sözü!

Çinli telefon üreticisi vivo, Türkiye'deki fabrikasında giriş ve orta seviyedeki telefonlarda iki büyük Android güncelleme sözü verdi.

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de telefon yenileme süresinin 35 ay gibi uzun bir zamana yükseldiğini, ülkemizde tüketicilerin telefon alırken baktıkları en önemli kriterin güven olduğunu gösteriyor. Uzun süre kullanılan Android telefonlarda zamanla güvenlik açıklarının oluşması, kasma ve kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler yaşanabiliyor. Bu nedenle vivo Türkiye, tüketicilerin telefonlarını daha uzun süre kullanmalarına olanak tanıyacak bir adım atarak "Her Zaman Yeni" adlı kampanyası kapsamında tüm kullanıcılara iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi sunuyor.

Tüm Modellere İki Büyük Android Güncelleme Garantisi

vivo, Türkiye'de yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı ve daha fazla kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. 2021 yılında Türkiye'de toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hizmete giren fabrikasında yeni üretim bantlarını devreye alarak kapasitesini artırmayı planlayan vivo, tüketicilere kaliteli ve yüksek performanslı cihazlar sunmak amacıyla fabrikada üretilen tüm cihazların kalite kontrollerini en üst seviyede gerçekleştiriyor. Kendi segmentinde şık tasarımı ve yüksek performansı ile büyük beğeni toplayan vivo Y serisi modellerinin üretildiği tesiste halen 300’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor.

vivo, Türkiye'de uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir yatırım planı yaparak, kullanıcılara yatırım yapmaya, rekabetçi ve kaliteli ürünler sunmaya, artan talebi karşılamak için yeni üretim hatlarını hayata geçirerek üretim tesisini tam kapasiteli olarak kullanmaya ve tedarik zincirlerine yatırım yapmaya devam edecek. Bu bağlamda dördüncü üretim bandını hayata geçirmek için gerekli araştırmalara ve çalışmalara da başladı. Yaklaşık 100 kişiye istihdam yaratacağı belirtilen yeni üretim bandının 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye'de Kullanıcıların En Çok Tavsiye Ettiği Marka vivo

Bağımsız araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet araştırmasına göre vivo’nun Türkiye’de Android markaları arasında %72 oranla tüketicilerin en çok tavsiye ettiği marka olduğu belirtiliyor. Bu durum, vivo'nun Türkiye'deki kullanıcılarına verdiği güvenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. vivo Türkiye CMO'su Ertan Şensoy, kullanıcıların kendilerine duyduğu güvene teşekkür etmek için "Her Zaman Yeni" kampanyasıyla Türkiye'de daha önce rakiplerinin yapmadığı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurguladı.

"Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına duyduğumuz güvenin bir ispatı. Böylece "Her Zaman Yeni" kalan vivo akıllı telefonlar, uzun kullanım süreleri boyunca tüketicilere güvenli bir deneyim sunmaya devam edecek."

Sonuç olarak vivo Türkiye, ülkemizdeki tüketicilere yüksek kaliteli ve performanslı cihazlar sunmak için büyük bir yatırım yapmaya devam ediyor. "Her Zaman Yeni" kampanyası, tüketicilerin telefonlarını daha uzun süre kullanmalarını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor. vivo'nun Türkiye'deki yatırımları ve verdiği güven, Türk tüketicilerinin markaya olan ilgisini artırmaya devam edecek.