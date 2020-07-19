Vivo İki Ekranlı Akıllı Telefon Üretecek! Tasarımı Bir Hayli İlginç

Dünyanın en büyük Çin merkezli şirketlerinden birisi olarak bilinen Vivo, 2 ekranlı akıllı telefon üretmek için kolları sıvadı. Şirketin almış olduğu patent görülmeye değer. Hadi gelin bakalım firma nasıl bir cihaza gelecek?

Akıllı telefon sektöründeki rekabet arttıkça, firmalar çok daha ilginç tasarımlara imza atmaya başladı. Kendisini belli etmek için sürekli yeni tasarımlar ortaya koyan şirketler, böylece bütün dikkatleri kendi üzerinde tutmaya çalışıyor. Mesela Vivo tarafından ortaya atılan 180 derece dönebilen ikinci ekran bunun en güzel örneği.

Vivo iki ekranlı akıllı telefon

Oldukça yeni bir alan olarak sayılabilecek iki ekranlı kameralar, birçok akıllı telefon devinin gündeminde. Mesela Microsoft şirketi bile çift ekranlar ile ilgili yeni patentler alıyor. Samsung ve Huawei katlanabilen ekranlara büyük önem veriyor. Şimdilerde diğer Çinli teknoloji firmaları yine iki ekranlı modeller kullanmaya gayret gösteriyor.

Patent ayrıntılarına bakıldığında; alt kısmı 180 derece dönebilen ekrana sahip bir akıllı telefon hemen göze çarpıyor. QWERTY klavye ise bir diğer önemli detay olarak görülüyor. Elbette patent detayları sadece bundan ibaret değil. İkinci ekranın ana ekrandan selfie çekilirken başka işlemler yapmak için kullanılacağı söylenebilir.

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinin bu ve buna benzer çalışmalar yürütmeye devam edeceği kesin diyebiliriz. Fakat çift ekranlarda Samsung tarzı mı yoksa Vivo tarzının mı ön plana çıkacağını henüz bilmiyoruz. Sizin çift ekranlı akıllı telefon favoriniz hangisi? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.