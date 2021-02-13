Vivo Şimdiye Kadarki En Tuhaf Katlanabilir Ekran Patentini Aldı

Vivo'nun katlanabilir ekran patenti akıllı telefon pazarına yeni bir boyut getirecek gibi gözüküyor. "Süper uzun" bir ekrana sahip olan patent görselleri, arkaya doğru katlanabilen bir tasarımı ortaya koyuyor.

Son zamanlarda farklı şekillerde bükülen, esneyen ve yuvarlanan çok sayıda konsept katlanabilir telefon gördük. Ancak Android telefon üreticisi Vivo, en azından yeni patente göre yakında bu listeye katılmaya hazır bir akıllı telefon tasarımına sahip.

Yeni patent CNIPA'da (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) yayınlanan çizimlerle ortaya çıktı.

LetsGoDigital tarafından tespit edilen bu patent, klasik bir akıllı telefona benzeyen bir tasarımı ortaya koyuyor. Ancak telefonun asıl farkı dışa doğru katlanabilen ekranından kaynaklanıyor.

Çoğu katlanabilir telefon, akıllı telefonlarla ilgili genel sorunları çözmek için tasarlanmış olsa da kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaramadı. Vivo'nun aldığı patent ise olabildiğince uzun bir ekran elde etmenizi sağlıyor. 21:9 görüntü oranından bile daha ince duran patent görselleri kapaklı telefonları anımsatıyor.

Ancak bunun gibi çoğu tasarım patenti, katlanabilir bir telefonun nasıl çalışacağını gösterir. Vivo patenti ise tasarım konusunda bir hayli fazla ayrıntıya sahip.

Vivo'dan arkaya katlanabilen ekran patenti

Belgeleri incelediğimizde telefonun X şeklinde yerleştirilmiş beş arka kameraya sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca bunlardan birinin şekli nedeniyle periskop lens olarak belirlediğini de belirtmek gerekiyor. Ön tarafta ise herhangi bir kamera görünmüyor, ancak ekran altı kamera ihtimalini unutmamak lazım.

Resimlerde ayrıca şarj için bir USB-C bağlantı noktası yer alıyor fakat 3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor.

Yine de bunun sadece bir patent, yaklaşan bir cihazın onayı olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Bu yüzden Çinli üreticinin böyle bir ekranın telefonda nasıl çalışacağını test ediyor olma ihtimali de bulunuyor.

Patentin garip bir kamera dizisi olsa da, telefonun kesinlikle geleceğini söylemek yine de zor olacaktır. Yakın gelecekte Vivo'nun katlanabilir bir telefon duyurması mümkün, ancak o telefonun bu tasarıma sahip olup olmayacağı henüz belirsiz.

Peki ya siz Vivo'nun yeni katlanabilir patent çizimleri hakkında ne düşünüyorsunz? Sizce bu tasarıma sahip bir akıllı telefon satışa sunulabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.