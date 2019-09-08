Vivo, NEX 3’ün Özelleştirilebilir Kamera Arayüzünü Gösterdi

Vivo NEX 3’ün tanıtılmasına neredeyse 1 hafta kaldı ancak Vivo’nun ürün genel müdürü telefonun çeşitli özelliklerini sergilemeye devam ediyor.

Şimdi de NEX 3’te varsayılan kamera uygulaması olarak gelecek olan özelleştirilebilir kamera arayüzü gözler önüne serildi.

Weibo’da bir blog yazısı yazan ürün müdürü, yaklaşan NEX akıllı telefonunda neredeyse tamamen özelleştirilebilen yeni bir kamera arayüzünün bulunacağını ifade etti.

Bu arayüz sayesinde kadrajda hangi işlevlerin ve simgelerin gösterileceğini seçebileceksiniz. Ya da kameranızı nasıl kullandığınıza bağlı olarak çekim modlarını yeniden düzenleyebileceksiniz.

Ayrıca paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa, gözden geçirilecek çok sayıda mod var gibi görünüyor.

Çok sayıda faydalı işlev sunan yeni kamera arayüzünün diğer Vivo cihazlarında da mı yer alacağı yoksa sadece NEX modeline özel bir uygulama olarak mı geleceği ise merak ediliyor.