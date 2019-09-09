Vivo, NEX 3’ün Yeni Görsellerini ve Videolarını Yayınladı

Vivo’nun 5G uyumlu yeni akıllı telefonu NEX 3 önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak. Şimdilerde ise şirket, yaklaşan amiral gemisinin bazı render görsellerini ve videolarını paylaştı.

Birkaç gün önce TENAA’de ortaya çıkan özelliklerden sonra, görsellerde ve videolarda çok fazla yeni bilginin yer aldığı söylenemez. Ancak yaklaşan amiral gemisinin tasarımını ve heyecan verici şelale tipi ekranını daha detaylı şekilde görmemizi sağlıyor.

Görsellere ve videolara göre, Vivo NEX 3’ün kenarlarında herhangi bir tuş bulunmuyor. Telefonun çift ön kamerası da ekranın üst kısmındaki açılır-kapanır bir mekanizmanın içerisine yerleştirilmiş. İkinci modülün derinlik sensörü mü yoksa ultra geniş açılı çekimler sağlayan bir sensör mü olduğu şimdilik bilinmiyor.

Görünüşe göre Vivo NEX 3 ilk olarak Çin’de satışa sunulacak ancak heyecan verici bir tasarıma sahip olan bu cihazın kısa süre sonra diğer pazarlarda da satışa sunulacağını umuyoruz.

Eğer Vivo NEX 3’ün yayınlanan tüm videolarına göz atmak isterseniz Vivo’nun resmi Weibo sayfasını ziyaret edebilirsiniz.