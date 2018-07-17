Vivo Nex'in Pop-up Kamerası Nasıl Çalışıyor?

Bir süre önce Vivo tarafından tanıtılan ve hiç şüphesiz pazarın en dikkat çeken telefonlarından olmayı başaran Vivo Nex'in pop-up kamerasının çalışma mekanizması ortaya çıktı. Aynı zamanda arka kapağı şeffaf hale getirerek telefona daha havalı bir görünüm kazandırıldı.

Telefonlara yaptığı dayanıklılık testleriyle tanınan JerryRigEverything bu sefer daha farklı bir şey denedi. Vivo Nex'in arka kapağını açıp pop-up kamerayı gösteren video sahibi aynı zamanda bu mekanizmayı sürekli görebilmek için arka kapağın boyasını da soydu. Böylelikle telefonun hem arka kısmı hem de pop-up kamerası daha farklı bir görüntüye sahip oldu.

Özellikle kullanıcıların merakını gidermek için bunu yapan JerryRigEverything, cihazın garanti dışına çıkacağını bildiği için bunu önermiyor. Ayrıca cihazın arka kapağı açıldığı için su geçirgenlik oranının artacağı düşünülüyor. Ancak telefonun arka tarafını ve aynı zamanda pop-up sistemini incelemiş olması kullanıcılar için bir hayli güzel.

Son olarak eğer videodaki görüntü hoşunuza gittiyse, bunu daha önceden yapan bir marka bulunuyordu. Çinli üretici Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition'ın arka kapağına hafiften şeffaflık katmış ve cihazın iç kısmını görmenize olanak sağlamıştı. Ancak Mi 8'de hareketli bir parça bulunmadığı için Vivo Nex'in daha güzel göründüğünü söyleyebiliriz.

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