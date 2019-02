Vivo’nun Sıra Dışı Selfie Kamerası 32 Megapiksel Çözünürlük Sunabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, bu ay içerisinde yeni akıllı telefonu Vivo V15 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün Vivo India Twitter Hesabı’ndan yapılan bir paylaşımda, dünyanın 32 Megapiksellik (MP) ilk açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olduğu vurgulanan Vivo V15 Pro’nun 20 Şubat’ta tanıtılacağı duyuruldu.

Sadece kullanım sırasında ortaya çıkan periskop benzeri selfie kamerasını ilk olarak Vivo Nex S modelinde görmüştük. Vivo Nex S'deki selfie kamerasının dikkat çekici tasarımına rağmen, kameranın tam olarak kendisinden beklenen kalitede fotoğraflar çekebildiğini söyleyemeyiz. Ancak benzer kamera tasarımıyla gelen Vivo V15 Pro’da bu durum değişecek gibi görünüyor. Çünkü Vivo Nex S’teki 8 MP’lik ön kamera kurulumu yerine, Vivo V15 Pro’da 32 MP’lik bir ön kameranın yer aldığı belirtiliyor.

