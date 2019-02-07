Vivo’nun Sıra Dışı Selfie Kamerası 32 Megapiksel Çözünürlük Sunabilir

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, bu ay içerisinde yeni akıllı telefonu Vivo V15 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün Vivo India Twitter Hesabı’ndan yapılan bir paylaşımda, dünyanın 32 Megapiksellik (MP) ilk açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olduğu vurgulanan Vivo V15 Pro’nun 20 Şubat’ta tanıtılacağı duyuruldu.

Sadece kullanım sırasında ortaya çıkan periskop benzeri selfie kamerasını ilk olarak Vivo Nex S modelinde görmüştük. Vivo Nex S'deki selfie kamerasının dikkat çekici tasarımına rağmen, kameranın tam olarak kendisinden beklenen kalitede fotoğraflar çekebildiğini söyleyemeyiz. Ancak benzer kamera tasarımıyla gelen Vivo V15 Pro’da bu durum değişecek gibi görünüyor. Çünkü Vivo Nex S’teki 8 MP’lik ön kamera kurulumu yerine, Vivo V15 Pro’da 32 MP’lik bir ön kameranın yer aldığı belirtiliyor.

All attention on the world's first 32MP Pop-up Selfie Camera of #VivoV15Pro. Popping on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/H1qpyeZ116 — Vivo India (@Vivo_India) 7 Şubat 2019

Vivo, yeni akıllı telefonu V15 Pro’nun 32 MP’lik kamerasında tam olarak hangi sensörü kullanacağını açıklamadı. Ancak cihazda kompakt yapıda bir donanıma ihtiyaç duyuluyor olması nedeniyle, Samsung’un kısa süre önce duyurduğu, cihazlarda alan verimliliğine odaklanan 32 MP GD1 görüntü sensörünün kullanılabileceği söyleniyor. Samsung’un yeni sensörü, HDR desteğine ve elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Elbette bu teknik detayların hiçbiri fotoğraf kalitesinin artacağını garanti etmiyor ancak 8 MP’lik selfie kamerasından daha kötü olmayacağı kesin.

Vivo’nun Twitter paylaşımındaki kısa videoda selfie kamerasının yanı sıra göze çarpan bir diğer detay ise, Nex S modelindeki ekrana gömülü parmak izi sensörünün V15 Pro’da da yer alıyor olması. Vivo V15 Pro’nun resmi fiyatı henüz açıklanmadı ancak bir Vivo yöneticisi tarafından yapılan son yorumlara bakılırsa, yeni telefonun 280 - 420 Dolar (1.476 – 2.213 TL) aralığındaki bir fiyattan satışa çıkması muhtemel.

Vivo V15 Pro, Barselona'daki MWC 2019 Etkinliği’nden birkaç gün önce 20 Şubat'ta yapılacak bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.