Vivo’nun Son Harikası V9 ile Tanışın

Kısa bir süre önce dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi sensörü ve Apex adını verdiği çarpıcı konsept telefonu başta olmak üzere bir dizi havalı teknolojiyle karşımıza çıkan Vivo, şimdi de yüzde 90 ekran kasa oranına sahip yeni amiral gemisi V9 ile piyasayı sarsmaya geliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, son harikası V9 ile kartların yeniden karılmasına neden olabilir.

Apple’ın iPhone X ile başlattığı sinir bozucu çentik modasını takip eden cihaz, 19:9 en-boy oranına ve inanılmaz derecede ince 1.75mm kenar çerçevelerine ev sahipliği yapıyor. 6,3 inç ekranı ile dikkat çeken V9, yüzde 90 gibi oldukça iddialı bir ekran kasa oranına sahip.

Çentik ile birlikte bu yılın bir başka trendi de, arka kameranın yatay olarak konumlandırılmasıydı. Diğer akıllı telefon tasarımlarında gördüğümüz bu moda, Vivo’nun yeni amiral gemisinde de aynen devam ediyor. 16 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere çift objektifli bir kameraya ev sahipliği yapan cihaz, bokeh tarzı çekimler için yapay zeka tabanlı bir algoritma kullanıyor.

Bununla birlikte yapay zekanın asıl gücünü, ön tarafta bulunan 24 megapiksellik selfie kamerasında görüyoruz. Algoritma, yüz milyonlarca farklı özellikteki fotoğraf ile eğitildi. Bu sayede kullanıcıların yaşı, cinsiyeti, cilt tonu ve dokusu için en doğru ayarları kullanan kamera, tek renkli arka plan, doğal ışıklandırma ve stereo aydınlatma dahil olmak üzere farklı ışık efektleri ile ilginç portre çekimleri oluşturmaya da yardımcı oluyor.

V9 ayrıca, dosyaları ve fotoğrafları güvenle saklamak için son teknoloji bir yüz kilidi özelliğine de sahip. Gücünü Snapdragon 626 işlemcisinden alan cihaz, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geliyor.

Öte yandan Vivo V9’un fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili bilgileri henüz bilmiyoruz. Dahası V9'un Çin pazarı dışında satılıp satılmayacağı konusu da net değil. Fakat satıldığı takdirde yoğun bir taleple karşılaşacağını tahmin etmek pek de zor olmasa gerek.

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