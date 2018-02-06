Vivo'nun "Tamamen Çerçevesiz" Cihazı Sızdırıldı

Kısa süre önce dünyanın ilk ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olan akıllı telefonu X20 Plus'ı çıkaran ve büyük bir ilgi toplayan Vivo'nun şimdi de neredeyse tamamen çerçevesiz ekranlı cihazı sızdırıldı. Weibo üzerinden sızdırılan görseldeki telefonun iPhone X'a rakip olacağı iddia edildi.

Neredeyse yüzde yüz ekran-gövde oranına sahip olan akıllı telefon, iPhone X'a benzer bir çentik detayını bulundurmuyor. Bu sebepten dolayı ekran tasarımında Apple'dan daha akıllı davranan ve iPhone X'a gelen eleştirilere kulak veren Vivo'nun bu cihaza X30 ismini verebileceği ifade ediliyor.

Görsele baktığımızda ekranın yan taraflarının tamamen sıfırlandığını görebiliyoruz. Yani bu anlamda büyük bir gerçekcilik sunan Çinli şirket, üstte ve altta hafif siyahlıklar bırakmak zorunda kalmış. Ayrıca Vivo, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olduğu için telefonda parmak izi sensörüne fiziksel bir yer ayırmayacağı belirtiliyorken, ön kameranın ve sensörlerin yerini belirlemek ise bir hayli zor. Çünkü üst ve alt çerçevede bunları barındıracak kadar kalınlık bulunmuyor.

Cihazın teknik özellikleri de henüz belirsizliğini koruyorken USB Type-C ve kulaklık girişinin alt tarafta olduğu ifade ediliyor.Tüm bunların dışında bu görselin resmiyet kazanmadığını ve Vivo'nun böyle bir cihazı teyit etmediğini belirtmekte fayda var. Bu gizemli telefonla ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda ortaya çıkabilir.

Vivo'nun bu cihazda benimsediği ekran-gövde oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.