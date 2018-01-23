Vivo, Parmak İzi Ekrana Gömülü İlk Telefonunu Satışa Çıkarıyor

İlk olarak CES 2018 etkinliğinde tanıtılan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Vivo'nun X20 Plus modeli, Çin'de özel bir lansman ile tanıtılacak. 24 Ocak'ta Çin'deki kullanıcılar için sunulacak olan cihaz, Apple'ın işlerini bir hayli zora sokacak gibi görünüyor. Çünkü ekranda parmak izi sensörü çalıştıramayan Apple, iPhone X'a parmak izi sensörü yerleştirmemişti.

Synaptics şirketi tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez Vivo'nun akıllı telefonunda göreceğimiz ekranda parmak izi sensörü, kullanıcıların bir hayli ilgisini çekmişti. Ayrıca teknik özellikler açısından da başarılı olan X20 Plus'a isterseniz daha yakından bakalım:

Vivo X20 Plus Özellikleri

6.43 inç FHD+ çözünürlüğündeki ekranın AMOLED olması çok önemli. Çünkü Synaptics şirketi parmak izi sensörünün AMOLED ekranla sorunsuz olarak çalıştığını dile getirmişti. Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM bulunuyor. Arkada çift kamera kurulumuna sahip olan Vivo X20 Plus, 12MP + 5MP çözünürlük ile arkada başarılı bir portre modu sunuyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde kamera barındıran cihazda 128GB depolama alanı yer alıyor.

Çin'de 24 Ocak itibarıyla yaklaşık 624 dolarlık fiyatla çıkacak olan X20 Plus'ın global pazardaki yerini ne zaman alacağı bilinmiyor. Ayrıca Samsung ve Apple gibi büyük akıllı telefon üreticilerinin bu parmak izi sensörünü cihazlarına koyması ve fiziksel parmak izi sensörünün kaldırılması bekleniyor.