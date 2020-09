Vivo'dan Renk Değiştiren Akıllı Telefon Geliyor

Akıllı telefon üreticisi Vivo, ilerleyen zamanlarda renk değiştiren akıllı telefon modelini piyasaya sürebilir. İşte Vivo'nun renk değiştiren akıllı telefonu hakkında gelen bilgiler.

Pocketnow'un aktardığı habere göre Vivo, OnePlus Concept One'ın arka kamera sensörlerini renkli camın arkasına gizlemek için kullandığı elektrokromik cam teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji ile birlikte Vivo akıllı telefonunun arka kısmının rengini değiştiriyor.

Akıllı cam veya dinamik cam olarak da bilinen elektrokromik cam, arabaların camlarında ve evlerin pencerelerinde kullanılıyor. Elektrik ile camın rengi değiştiriliyor. Elektrokromik cam teknolojisini çok yakında akıllı telefonlarda da göreceğiz.

I am truly amazed by Vivo's color-changing rear panel technology.

The color transition on the rear panel is so smooth! pic.twitter.com/UQ6V6q8x50