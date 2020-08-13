Vivo S1 Prime Tanıtıldı! İşte vivo S1 Prime Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo firması, S1 Prime modelini tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte Vivo firmasının yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Vivo S1 Prime, sahip olduğu teknik özellikler ile dikkat çekiyor. Vivo S1 Prime özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Vivo S1 Prime Özellikleri

6.38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo S1 Prime, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Vivo S1 Prime modelinin AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtelim. Parmak izi okuyucusu ekranın altında yer alıyor. Vivo S1 Prime modelinin ekranı 404 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 665 işlemcisinden alan Vivo S1 Prime modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Vivo S1 Prime modelinin GPU tarafında ise Adreno 610 yer alıyor. USB-Type C portuna sahip olan Vivo S1 Prime, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Vivo S1 Prime modelinin arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

190 gram ağırlığındaki Vivo S1 Prime modeli 8,7 mm kalınlığa sahip. Vivo S1 Prime modelinin bağlantı seçenekleri arasında çift SIM desteği, 4G, Bluetooth 5.0 ve GPS bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte gelen Vivo S1 Prime, Funtouch OS 9.2 arayüzüne sahip.

Vivo S1 Prime Fiyatı

Sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken Vivo S1 Prime, yaklaşık 285 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Vivo S1 Prime modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Vivo firmasının yeni akıllı telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vivo S1 Prime ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.