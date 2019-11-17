Vivo S1 Pro'nun Teknik Özellikleri Yayınlandı!

Vivo'nun yeni modeli Vivo S1 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazın özellikleri!

Çinli şirket Vivo'nun yeni modeli olan S1 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihaz ile ilgili bugün bir paylaşım yapan şirket, Vivo S1 Pro'nun 3 gün sonra yani 20.11.2019 tarihinde tanıtılacağını dile getirdi. Bu ay TENAA'nın verileri arasında ortaya çıkan model V1945A/T kodu ile biliniyor. Başka bir adının Vivo V17 olduğu bilinen cihaz 3 gün sonra tanıtılacak. Ancak bazı özellikleri şimdiden belli.

Öncelikle Vivo S1 Pro'nun Full HD+ çözünürlüğünde 6.38 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranı var. Bu ekran büyüklüğünün yanı sıra içerisinde parmak izi okuyucuyu da taşıyor. Yani ekrana gömülü parmak izi tarayıcı bu cihazda mevcut. Ekran gövde oranının ise %90 olduğu biliniyor. Yani ekranda çerçeve yok denilebilir.

Yine ön kısımda 32MP'lik bir ön kamera taşıdığı bilinen S1 Pro, arka kısımda 48MP'lik bir ana kamera ve 120 derece geniş açılı çekim yapabilen 8MP'lik bir ikinci kamera yer alıyor. Cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB RAM ile destekliyor. Depolama alanı olarak ise 128GB ve 256GB seçenekleri mevcut. Tabi MicroSD kart desteğide cihazda yer alıyor.

18W hızlı şarj desteği sunan Vivo S1 Pro, 4500mAh'lik bir bataryaya sahip. Aynı zamanda şarj için USB Type-C kablosu yer alıyor. Renk seçenekleri ise Parlayan Siyah ve Kristal Mavi olarak biliniyor. Cihaz birçok ülkede Vivo S1 Pro adı ile bilinecek. Rusya ve Hindistan'da ise Vivo V17 diye satılması düşünülüyor. Bakalım cihazın fiyatı ne olacak?