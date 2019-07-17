Vivo S1 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo yeni akıllı telefonu Vivo S1'i tanıttı. Sizler için Vivo S1'in tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Vivo S1 Özellikleri

Vivo S1, damla çentikli 6.38 inçlik Full HD+ ekran ile gelmekte. Gücünü MediaTek'in Helio P65 yonga setinden alan Vivo S1, 4GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Vivo S1'in çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 16 megapisel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan Vivo S1'de 4.500 mAh'lik batarya bulunmakta. Vivo S1 AndroidPie tabanlı Funtouch OS 9 ile beraber kutudan çıkmakta.

Vivo S1 Fiyatı

Kozmik yeşil ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Vivo S1'in satış fiyatının 260 dolar olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Sizler Vivo S1 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!