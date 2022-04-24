Vivo S15e'nin Merakla Beklenen İşlemcisi Belli Oldu: İşte Özellikleri

Vivo, yakında piyasaya çıkacak olan Vivo S15e telefonu için JD.com'da resmî olarak ön satışları başlattı. Şimdilik yalnızca rezerv sağlanan sitede Vivo aynı zamanda cihazın özelliklerini de doğrulamış oldu.

Vivo'nun onayladığı ana özellik, en çok merak edilen şeylerden biri olan işlemci elbette. Vivo S15e'ye güç veren işlemcinin JD.com mağazasında Samsung'un 5nm Exynos 1080 işlemcisi olduğu resmen onaylandı. Exynos 1080 işlemcisi, Antutu'da 700 binin üzerinde puan alan amiral gemisi Vivo X70 Pro'nun geçen yılki Çin varyantında kullanılanla aynı.

Vivo ayrıca sayfa aracılığıyla Vivo S15e'nin RAM yapılandırmaları, şarj hızları, renk seçenekleri ve kamera kurulumu gibi ayrıntıları da onaylamış oldu.

İlk olarak Vivo S15e'nin Siyah, Mavi ve Şeftali Turuncusu olmak üzere 3 renk seçeneğiyle satışa sunulacağı doğrulandı. Bunun yanı sıra Vivo S15e'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya kadar bellek yapılandırmaları bulunuyor. Cihazın, Vivo'nun pil endişelerinizi 20 dakika içinde çözdüğünü iddia ettiği Vivo'nun 66W hızlı şarjı ile donatıldığı belirtiliyor ve son olarak Vivo, dinamik derinlik ve net ayrıntılarla gerçekçi fotoğraflar çekmek için Vivo S15e'nin 50MP ana sensörle geleceğini doğruluyor.

Şimdiye kadar bildirilen sızıntıların Vivo S15e için doğru olduğu da böylelikte ortaya çıkmış oldu. Geçen haftaki raporda ayrıca Vivo S15e'nin 6,4 inç FHD 90Hz yenileme hızına sahip, su damlası çentikli AMOLED ekrana ve çentik içine yerleştirilmiş 16MP ön kameraya sahip olduğu belirtildi. Son olarak cihazın kutudan çıktığında Vivo'nun Android 12 tabanlı OriginOS Ocean işletim sistemini çalıştıracağı söyleniyor.

Vivo S15e, resmî olarak Vivo X80 serisiyle birlikte 25 Nisan'da gerçekleşecek olan Vivo lansman etkinliğinde duyurulacak. Vivo S15e ve Vivo X80 serisi hakkında daha fazla detayı 25 Nisan'daki lansman etkinliği sonrası sizlerle paylaşacağız.

Vivo S15e Özellikleri