vivo S17 Pro, Geekbench'te Listelendi: Özellikleri Ortaya Çıktı!

vivo'nun vivo S17 serisi akıllı telefonlarını yakında Çin pazarında piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. vivo S17 Pro ve standart vivo S17'yi çevreleyen sızıntılar ve söylentiler bir süredir internette ortaya çıkıyor ve bugün vivo S17 Pro, Geekbench veritabanı web sitesinde görüldü ve bu da bize bazı özelliklerinin ne olacağına dair bazı ipuçları veriyor.

Listelemenin ortaya çıkardığı ayrıntılara geçmeden önce bilmeyenler için Geekbench'in potansiyel performansını ölçmek için bir cihaz üzerinde çeşitli testler yapan bir kıyaslama platformu olduğunu belirtelim. Bu nedenle vivo S17 Pro'nun veritabanında listelenmesi, cihazın zaten üretildiğini ve testlerin başladığını doğrulamakta.

Yukarıdaki Geekbench veritabanı ekran görüntüsünde görüldüğü gibi vivo S17 Pro, vivo V2285A model numarasına sahip. Cihaz tek çekirdek testinde 873, çok çekirdek testinde ise 2.350 puan almayı başarmış.

vivo S17 Pro, MediaTek Dimensity 7200 İşlemciyle Geliyor

Geekbench listelemesi, vivo S17 Pro'nun SoC kodu k6886v1_64, maksimum CPU saat hızı 2,80 GHz ve Mali-G610 MC4 GPU ile sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacağını ortaya koyuyor. İşlemcinin ise MediaTek Dimensity 7200 olduğu ortaya çıkıyor. Listeleme ayrıca Vivo S17 Pro'nun en az 8 GB RAM ile geleceğini ve Android 13 işletim sistemiyle birlikte kullanıcılara sunulacağını gösteriyor.

Peki sizin vivo S17 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.