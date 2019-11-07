Vivo S5, Tasarımı ile Göz Kamaştırıyor! İşte Özellikleri

Vivo'nun çok yakında yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya süreceği ortaya çıktı. Vivo S5 modelinin teknik özellikleri paylaşıldı. Vivo, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Vivo S5'in görselini yayınladı.

Ekrandan parmak izi teknolojiine sahip 6.44 inçlik OLED panel ile gelecek olan Vivo S5, kamera tasarımı ile büyülüyor. Akıllı telefon toplamda dört adet arka kamera sensörü ile gelecek. Bu kamera sensörlerinin şu şekilde olacak: 48 MP ana, 8 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve son olarak 2 MP makro kamera sensörü.

Cihazın 32 megapiksellik ön kamera sensörü ile geleceği açıklandı. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 yonga setinden alacak olan Vivo S5'in 8 GB RAM'e ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Cihazın ses açma/ kapatma ve ekran açma/ kapatma tuşu sağ tarafta yer alacak.

4.010 mAh bataryadan beslenecek olan Vivo S5, 14 Kasım'da resmi olarak tanıtılacak. Cihaz hakkında gelen tüm bilgiler şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkındaki detayların önüzümdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.