vivo Katlanabilir Telefon Sektöründe Samsung'u Geride Bırakıyor

Samsung artık katlanabilir telefon sektöründeki tek isim değil ve bu yepyeni telefon, performans açısından Galaxy Z Fold 4'ü geride bırakıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelen ilk katlanabilir telefonlardan biri olan vivo X Fold 2'nin Samsung'un Fold 4'üne çok uygun bir alternatif olduğu belirtiliyor. vivo en büyük Çinli telefon üreticilerinden biri ve artık katlanabilir telefonlarda da oldukça başarılı bir marka hâline geliyor.

vivo X Fold 2, daha küçük, flip tipi bir telefon olan Vivo X Flip ile birlikte piyasaya sürülecek ve her ikisinin de 20 Nisan Perşembe günü resmî olarak tanıtılması bekleniyor.

vivo X Fold 2

Galaxy Z Fold 4'e çok benzeyen kitap benzeri bir katlanabilir telefon olan vivo X Fold 2, 8,03 inç ile daha da büyük bir ana ekrana sahip. X Fold 2'deki Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy'de kullanılan eski Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden çok daha güçlü.

vivo X Fold 2 ayrıca 12 GB'lık en yeni LPDDR5X RAM ve her ikisi de hızlı UFS 4.0 türünde 256 GB veya 512 GB depolama seçeneği ile birlikte geliyor.

Sadece bu da değil, X Fold 2, Galaxy'den daha büyük bir pil ile gelecek. vivo'nun Z Fold 4'teki 4,400 mAh piline kıyasla yeni modelinin 4,800 mAh pil içerdiği söyleniyor. Bu neredeyse %10 daha büyük bir pil bulunacağına işaret ediyor.

Ana ekran: vivo'da 8,03", Galaxy'de 7,6"

vivo'da 8,03", Galaxy'de 7,6" Kapak ekranı: vivo'da 6,52", Galaxy'de 6,2"

Yeni katlanabilir telefonun oldukça güçlü bir kamera sistemine sahip olması da bekleniyor:

50MP ana kamera, f/1.75 diyafram açıklığı

108° FoV ile 12MP ultra geniş, f/2.0

12MP portre kamerası

Kapak ekranında 16MP kamera

Bununla birlikte vivo X Fold 2, Galaxy'ye kıyasla 280g (9.9 ons) ve 263g (9.3 ons) ile biraz daha ağır olacak.

vivo X Flip

vivo ayrıca geniş bir kapak ekranına sahip olacak ve en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olmasa da nispeten sektörün üzerinde bir işlemciyle gelmesini beklediğimiz Galaxy Flip rakibi olan vivo X Flip'i piyasaya sürüyor.

Telefona dair şu ana dek ön plana çıkan özellikler şu şekilde:

6.74" ana ekran, 21:9 en boy oranı, 1080p, 120Hz

3" kapak ekranı

Snapdragon 8+ Gen 1

12GB LPDDR5X RAM

256/512GB UFS 4.0 depolama alanı

4,400 mAh pil, 44W kablolu şarj

166,4 mm x 75,3 mm x 8,2 mm, 200g ağırlık

İlginç bir şekilde Galaxy Flip gibi güç tuşunda bir parmak izi tarayıcısı tercih etmek yerine vivo bunun yerine bir ekran içi parmak izi okuyucusuna (ana ekranda) sahip olacak.

Kamera sistemine gelince, vivo X Flip çift ana kamera ile geliyor. Bunlar 32MP, f/1.75 geniş kamera ve 108° FoV ile 12MP, f/2.2 ultra geniş kamera olacak. Ayrıca iç ekranda bir selfie kamerası olacak ve bu da 32MP'lik bir kamera olacak.

vivo'nun bu iki katlanabilir modeli 2023 için en heyecan verici yeni katlanabilir telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. Telefonlar 20 Nisan'da yani sadece birkaç gün içinde resmî olarak tanıtılacak.