vivo'dan Sevgililer Gününe Özel Kampanya
Çinli telefon üreticisi vivo, 14 Şubat'a özel birçok telefonda indirime gitti. İşte detaylar!
Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kutlanan 14 Şubat gitgide yaklaşıyor. Markalar Sevgililer Günü için kampanyalarına çoktan başladı. Bir indirim haberi de Android telefon üreticisi vivo'dan geldi.
1-14 Şubat arası devam eden "vivo ile aşkını dinlet" mottosuna sahip kampanya kapsamında vivo V ve Y serisinden telefonlar indirime girdi.
vivo 14 Şubat İndirimleri
|Model
|Fiyat
|Kazanç
|vivo V25 5G
|13.999 TL
|-4837 TL
|vivo Y23 5G
|15.499 TL
|-6300 TL
|vivo 21e
|9499 TL
|-5237 TL
|vivo Y35
|8999 TL
|-3437 TL
|vivo Y22s
|7499 TL
|-1638 TL
|vivo Y16
|4999 TL
|-1438 TL
Kampanya kapsamında tüm V ve Y serisi telefonlarda 300 TL değerinde indirim kuponunun yanında 1 yıl esktra üretici garantisi de kullanıcılara sunulan hizmetler içerisinde yer alıyor. Ayrıca V25 ve V23 modelleriyle TWS2 Anc; Y35 ve V21e modeli ise TWS2 Anc kablosuz kulaklıkları hediye olarak geliyor.
14 Şubat tarihine kadar devam eden kampanyadan yararlanmak için buraya tıklayarak myvivoshop web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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