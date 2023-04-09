vivo T2 Kamera Özellikleri Belli Oldu

Giriş ve orta segment cihazlarıyla global pazardaki payını günden güne artıran vivo, yeni ürünleriyle başarısını perçinlemeye devam ediyor. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen vivo T2 serisinin kamera detayları belli oldu.

vivo T2 5G ve T2x 5G modelleri, kamera açısından orta segmentin iddialı modellerinden olmak için hazırlanıyor.

vivo T2 5G Özellikleri ve Fiyatı

vivo'nun piyasaya sürülecek olan sıradaki modelleri olan T2 5G ve T2x 5G, 11 Nisan tarihinde tanıtılacak. İki cihazda da OIS ve EIS destekli 64 megapiksel ana kamera lenslerinin bulunması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda 16 megapiksellik ultra geniş açı lenslerinin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan GeekBench skoruna göre tekli çekirdek testinde 678 puan almayı başaran telefonların özellikleri ise şu şekilde olabilir: