Vivo Türkiye'ye Geliyor: Ofis Açtı! İşte Detaylar

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan ve ürettiği fiyat/performans cihazlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Vivo, Türkiye'ye geliyor! Vivo Türkiye'de ne zaman satışa başlayacak? İşte Vivo hakkında merak edilen detaylar.

Vivo Türkiye Ofisi Açıldı: Vivo Türkiye'de Ne Zaman Satışa Başlayacak?

Türkiye ofisini açan Vivo, akıllı telefonlarını ne zaman satışa sunacağını açıkladı. Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 26 Ağustos'ta düzenleyeceği toplantıda ilk modellerini tanıtacağını ve Eylül ayından itibaren de Türkiye'de satışa başlayacağını duyurdu.

Vivo'nun ülkemizde hangi akıllı telefon modellerini satışa sunacağı 26 Ağustos'ta açıklanacak. Vivo'nun akıllı telefon pazarına giriş yapması ile sektörde rekabet iyice kızışacak gibi görünüyor. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sizler Vivo'nun Türkiye pazarına giriş yapıyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.