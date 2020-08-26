Vivo Türkiye Pazarına Resmen Giriş Yaptı!

Vivo Türkiye pazarına girişi doğrultusunda gerçekleştirdiği online basın toplantısında Türkiye pazarına yönelik hedeflerini paylaştı.

Vivo Türkiye Pazarında!

Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye pazarına giriş yapmanın heyecanı içinde olduklarını ve Türkiye’ye bağlılıklarını ifade eden Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, "Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 bin kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan doğru şeyleri doğru şekilde yapmak felsefemizin devamı." açıklamasında bulundu.

Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise açıklamasında şunları söyledi:

"Vivo olarak, tüm dünyada markaların beklemeye geçtiği bir dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ağustos itibariyle orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına, yıl sonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere, farklı segmentlerde ürünler sunacağız."

Vivo'nun ülkemizde satışa sunduğu ilk akıllı telefon modeli olan Vivo X50 Lite hakkında bilgi almak için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Sizler Vivo'nun Türkiye pazarına resmen giriş yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!