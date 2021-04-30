Vivo Türkiye'de Üretim Yapmaya Başlıyor: İşte Tarih!

Vivo Türkiye'de üretime başlıyor. Gebze'de üretim tesisi kuran Çin merkezli teknoloji devi, hazırlıkları tamamladı. Peki, Vivo, ülkemizde akıllı telefon üretiminene zaman başlayacak?

Vivo Türkiye'de Üretim Yapmaya Ne Zaman Başlayacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Avcılar ilçesinde yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti. Ülkemizde fabrika kuran bir diğer telefon üreticisi Oppo da geçtiğimiz aylarda test üretimi yapmaya başlamıştı.

Dünya'dan Çiğdem Yücey Subaşı'nın haberine göre Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, ülkemizde üretim tesisi kurdu. Şubat ayında teşvik belgesi alarak çalışmalara başlayan teknoloji devi, OSB’de 13 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kiraladı.

Toplamda 25 milyon dolarlık bir yatırım yapan şirket, hazırlıklarını tamamladı. Vivo yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre tam kapasite üretim, mayıs ayının ilk haftasından itibaren başlayacak. Gebze'deki fabrikada üretilecek telefonların Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyurulması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, ilk etapta 2 veya 3 model üretecek.

Kademeli olarak faaliyete geçecek yatırımın iki yıl içerisinde tüm aşamaları ile tamamlanması planlanıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Vivo, 1,5 yıl önce ülkemize giriş yapmıştı. Ülkemizde üretim yapmaya karar veren telefon üreticisi, dünya genelinde toplamda 5 üretim merkezinde akıllı telefon üretiyor.

Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya'da yer alan üretim tesislerine bir yenisi daha eklendi. Şirket, Gebze'de yer alan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 13 bin metrekarelik tesiste de üretim yapmaya başlayacak. İlk olarak 2009 yılında hizmet vermeye başlayan teknoloji devinin 40 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Akıllı telefon üreticisi, Türkiye'de kurduğu fabrika ile birlikte 2 bin kişiye istihtam sağlayacak. 200 kişinin işe başladığı belirtildi. Şu anda işe alımların devam etteiğini belirten yetkililer, 2021 yılının sonuna kadar 800 çalışana ulaşacaklarını ifade etti. Aktarılan bilgilere göre firma, ülkemizde üretim yapmak için yurt dışından kurucu teknik ekip getirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılın sonunda 800 kişiye ulaşmış olacağız. İşe alımlarımız devam ediyor. Özellikle de SNT adı verilen üretim hattı için mühendislere ihtiyacımız var" ifadelerine yer verildi.