'Vivo U10' Üstün Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Vivo, yeni bir bütçe dostu akıllı telefonla portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Vivo U10 adlı yeni telefon 29 Eylül’de satışa sunulacak.

Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alan Vivo U10, Android Pie tabanlı Funtouch OS 9.1 işletim sistemiyle geliyor. Telefonda 3GB RAM/32GB depolama alanı, 3GB RAM/64GB depolama alanı ve 4GB RAM/64GB depolama alanı olmak üzere üç farklı hafıza seçeneği sunuluyor. Ayrıca microSD kart yuvası da bulunuyor ve bu sayede telefonun hafızası 256GB’a kadar arttırılabiliyor.

Vivo U10’da 6.35 inç’lik 19.3:9 HD+ FullView ekran bulunuyor ve ekranın üst kısmındaki çentik 8MP’lik selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka kısmında sol üst köşesinde üçlü kamera kurulumu ve bir parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Bu kamera kurulumu 13MP ana kamera, 8MP ultrageniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Telefon ‘Thunder Black (Gök Gürültüsü Siyahı)’ ve ‘Electric Bue (Elektrik Mavisi)’ renk seçenekleriyle ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh’lik bir batarya ile geliyor. Cihazda ayrıca, 4D titreme ve ses değişimleri gibi özellikleri de içeren bir ‘Ultra Oyun Modu’ da bulunuyor.

Vivo U10’un 3GB RAM/32GB depolama alanına sahip versiyonu 125 dolardan (yaklaşık 710 TL), 3GB RAM/64GB depolama alanına sahip versiyonu 140 dolardan (yaklaşık 800 TL) ve 4GB RAM/64GB depolama alanına sahip en üst versiyonu da 155 dolardan (yaklaşık 885 TL) satışa çıkacak.

Vivo U10 29 Eylül’de Hindistan’da şirketin resmi sitesi ve Amazon.in. web sitesi üzerinden satışa sunulacak.