Vivo U20'nin Görselleri Paylaşıldı! İşte Özellikleri

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Vivo U20'nin görselleri ve teknik özellikleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Vivo U20'nin teknik özelliklerine ve tasarımına yakından bakalım.

Çin'li akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni akıllı modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo U20'nin görselleri @Pricebaba isimli Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Vivo U20 su damlası şeklindeki çentik ile beraber gelecek. 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olması beklenen Vivo U20, Qualcomm'un Snapdragon 645 yonga setinden güç alacak. 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek olan Vivo U20'de 64/ 128 GB dahili depolama alanı bulunacak.

Here's your first look at the upcoming #VivoU20. Any guesses on the price? pic.twitter.com/d3E9cc3E8s