Vivo U3x Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, yeni akıllı telefon modelini Çin'de düzenlediği etkinlik ile tanıttı. Gelin hep beraber Vivo U3x'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakında bakalım.

Çin'de Vivo U10 olarak adlandırılacak olan Vivo U3x, 6.35 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan cihazda 3/4 GB RAM ve 32/64 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 256GB'a kadar artırılabilmekte. Cihazın ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Vivo U3x'in arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 13MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörü.

Cihazın arka tarafında ayrıca bir adet parmak izi okuyucu da bulunmakta. Bu parmak izi okuycu sayesinde cihazın kilidi kolayca açılabilmekte. 5.000 mAh bataryadan beslenen Vivo U3x'de 18 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunmakta.

Vivo U3x Fiyatı

Siyah,mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Vivo U3x'in 3GB RAM'e ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 110 dolardan yurt dışında satışa çıkacak.

Cihazın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olan modeli ise 140 dolardan yurt dışında satışta olacak.