Kamerası Açılıp Kapanabilen Vivo V15 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala tüm akıllı telefon üreticileri bir bir yeni ürettikleri telefonları piyasaya sürmeye başladı. Vivo V15 Pro bugün yapılan lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Sizlere bugün tanıtılan Vivo V15 Pro'nun tüm özelliklerini derledik.

Vivo V15 Pro Özellikleri

Kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Vivo V15 Pro, açılıp kapanabilen bir ön kamera sistemine sahip. 6.4 inç OLED ekran ile gelen V15 Pro'da 32 megapiksellik bir ön kamera bulunmakta. Cihazın arka kısmında 3 adet kamera sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli 48 megapiksellik arka kamera ile gelen V15 Pro'da, 8 megapiksellik geniş açı ve 5 megapiksellik derinlik sensörü kullanıcıları bekliyor.

Beşinci nesil ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip olan cihazda, Snapdragon 675 işlemcisi bulunmakta. 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı varyasyonda gelen V15 Pro, 3700 mAh'lik bir bataryadan gücünü almakta. Çerçevesiz bir tasarıma sahip olan V15 Pro, 128 GB dahili depolamayla geliyor. Depolama 256GB'a kadar microSD kart ile artırılabilmekte. Micro USB ile gelen cihazın kutusunda hızlı şarj adaptörü de yer alıyor.

Vivo V15 Pro Fiyatı

2 farklı varyasyon ile gelecek olan Vivo V15 Pro'nun 6 GB RAM'a sahip olan modeli yaklaşık 400 dolar civarından satışta olacak. 6 Mart'ta Hindistan'da satışa sunulacak olan cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Sizler Vivo V15 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!