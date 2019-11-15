Vivo V17, Bir Müzik Klibinde Ortaya Çıktı

Bu ayın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılacağı geçtiğimiz hafta sızdırılan Vivo V17, şimdi de Vietnamlı şarkıcı Noo Phuoc Thinh’in bir müzik klibinde ortaya çıktı. Videoda telefonun ön ve arka tasarımı net bir şekilde görülebiliyor.

Videoda 02:47’de Vivo V17’nin ön yüzü ve ekranda su damlası biçiminde bir çentiğin yer aldığı görülüyor. 02:52’de de cihazın arka tasarımını ve baklava şeklinde dizilmiş dörtlü kamera yerleşimini görüyoruz.

TENAA’da ortaya çıkan detaylara göre, Vivo V17 48MP'lik bir ana kamerayla geliyor ve çevresinde 8MP’lik bir kamera ile 2MP’lik iki kamera daha bulunuyor. Telefonun çentiği içerisinde yer alan selfie kamerası ise 32MP.

2.0GHz sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihazda 8GB RAM ve 128GB/256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuluyor.

6.38 inç FHD+ AMOLED ekran ile gelen Vivo V17’de ekranın altında bir parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonda 4.390 mAh kapasiteli bir batarya ve USB-C portu da bulunuyor.