Vivo V17 Neo Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo merakla beklenen yeni akıllı telefonu Vivo V17 Neo'yu Rusya'da tanıttı. Sizler için Vivo V17 Neo'nun tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Vivo V17 Neo Özellikleri

Vivo V17 Neo, 6.38 inçlik damla çentikli ekran ile gelmekte. MediaTek'in Helio P65 işlemcisine sahip olan Vivo V17 Neo'da 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan Vivo V17 Neo'nun çentiğine bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırasıyla şu şekilde: 16 MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü.

Android Pie ile beraber kutudan çıkan Vivo V17 Neo'da 4.500 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya Micro USB ile şarj olmakta. Cihazda ayrıca optimize edilmiş oyun deneyimi sunmak için Ultra Oyun Modu da bulunmakta.

Vivo V17 Neo Fiyatı

Vivo V17 Neo'nun Rusya'daki resmi satış fiyatı 313 dolar olarak açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı gizliliğini koruyor.