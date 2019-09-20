Vivo V17 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Vivo V17 Pro'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Vivo V17 Pro, 6.44 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Akıllı telefonun ön tarafında herhangi bir çentik bulunmamakta. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 675 yonga setinden alan cihazda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Vivo V17 Pro'nun arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırasıyla şu şekilde: 48MP ana, 8MP geniş açı, 13MP telefoto ve 2MP derinlik sensörü.

Akıllı telefonun ön tarafında 32MP ana ve 8MP geniş açı olmak üzere iki adet pop-up kamera sensörü bulunmakta. 4.100 mAh bataryadan beslenen Vivo V17 Pro, 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihaz Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkmakta.

Vivo V17 Pro Fiyatı

27 Eylül'de Hindistan'da satışa çıkacak olan Vivo V17 Pro'nun yurt dışındaki satış fiyat 420 dolar. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.