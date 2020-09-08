Vivo V20 Özellikleri ve Görselleri Sızdırıldı

Mayıs ayında Hindistan'da V19'u piyasaya süren Vivo, gelecek ay Vivo V20 adlı halefini tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Vivo V20 özellikleri ve görselleri.

Vivo V20 Özellikleri ve Görselleri

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Vivo V19, L şeklinde dörtlü bir kamera kurulumuyla birlikte gelirken, V20 üçlü bir kamera sistemine sahip olacak. Vivo V19'da olduğu gibi V20'de de ön tarafta çift kamera kurulumuna yer verilecek.

44MP sensöre sahip ana selfie kamerası ile ultra geniş açılı bir mercek ön kısımda yer alabilir.

V20'nin diğer özellikleri şu anda bilinmiyor, ancak sızdırılan görüntülerden biri akıllı telefonun 5G ağlarını destekleyeceğini doğruladı. Vivo V20'de kaç GB RAM'in bulunacağı ve hangi yonga seti tarafından destekleneceği henüz bilinmeyenler arasında.

Şirket, V20'ye ek olarak V20 SE ve V20 Pro üzerinde de çalışıyor. V20 serisi hakkında daha fazla ayrıntının önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacağı söylenmekte.

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