Fotoğrafçılar vivo V25 Serisinin Kameralarına Hayran Kaldı

Kameranızla çektiğiniz bir fotoğrafın hayal gücünüzün gerçeğe dönüşmesi olduğu söylenir. vivo, bir marka olarak bunu anlıyor ve kullanıcılarını yaratıcı olmaya ve değerli anılarını muhteşem çekimlerle yakalamaya teşvik ediyor.

Bunun için vivo, profesyonel dijital kameraların en son yeniliklerini ve özelliklerini akıllı telefonlarına sürekli olarak entegre ediyor. Marka kısa süre önce Pakistan'da muhteşem portreler ve şaşırtıcı görüntüleme yetenekleriyle vivo V25 5G ve V25e'yi piyasaya sürdü.

Pakistan'ın en iyi profesyonel fotoğrafçıları Adeel Chishti ve Fahad Hanif, vivo V25 Serisi akıllı telefonları kullandı ve kameralarını test etti. Akıllı telefonları bir ay boyunca kullandıktan sonra Fahad ve Adeel sırasıyla vivo V25 5G ve vivo V25e ile ilgili deneyimlerini paylaştılar.

Fotoğrafçılar vivo V25 Serisi Kameraları Hakkında Ne Düşünüyor?

Bir portre fotoğrafçısı ve uluslararası fotoğraf jürisi olan Adeel, vivo V25e'den çok etkilendiğini söyledi ve telefonla yaşadığı gece portresi deneyimini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gece fotoğrafçılığı deneyimim gerçekten büyüleyiciydi. Gece fotoğrafçılığında portre çekebilmek için stabilite ve yapay bir ışık kaynağı aramak zorundayız ama vivo V25e ile hiç zorlanmadan en iyi portre deneyimlerinden birini yaşadım."

Manzara ve sokak fotoğrafçılığında uzmanlaşan Fahad da aynı duyguları tekrarlayarak şunları söyledi:

"vivo V25 5G olağanüstü bir gece fotoğrafçılığı yeteneğine sahip. 'Süper Gece Portresi' özelliği ile düşük ışıkta muhteşem portreler çekmenize olanak tanıyor. Dahası, arka planla kusursuz bir şekilde harmanlanan bir bokeh sunuyor."

vivo V25 5G ve V25e ayrıca benzersiz yüz özelliklerini ortaya çıkarmak için doğal efektler kullanan Doğal Portre özelliği ile birlikte geliyor. Fahad, görüntünün keskinliğini korurken genel cilt dokusunu netlikle geliştirdiği için bunu telefonun en sevdiği özelliklerinden biri olarak nitelendirdi. Adeel ayrıca Doğal Portre özelliği sayesinde artık görüntüleri rötuşlamak veya düzenlemek zorunda kalmadığını ekledi. Fotoğrafçılar ayrıca hem V25 5G hem de V25e'nin Hibrit Görüntü Sabitleme özelliğini çok beğendiler ve bu sayede sabit ve net görüntüler ve videolar yakalayabildiler.

Çekimleri için üst düzey kameralara ve kapsamlı kurulumlara ihtiyaç duyan profesyonel fotoğrafçılar olarak, her ikisi de telefonların kamera özelliklerinin dijital kameralarla rekabet edebilecek düzeyde olduğu konusunda ortak paydada buluştular.