Vivo'dan Orta Segment Yeni Seri Geliyor: İşte Vivo V27'nin Özellikleri!

Çinli telefon üreticisi Vivo, son dönemde çıkardığı telefonlarla kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran firmalar arasında yer alıyor. Sevilen şirket Şubat ayında bir telefonu daha piyasaya sürmek için kollarını sıvamış durumda.

Hâlihazırda küresel lansman için Vivo X90 üzerindeki hazırıklarını sürdüren şirketin yakın tarihte Vivo V27 serisini de piyasaya sürebileceği iddia ediliyor. Amiral gemisi konumundaki X90 serisine kıyasla Vivo V27 serisi orta segment bir model olarak karşımıza çıkacak.

İlk olarak Hindistan'da Şubat ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Vivo V27 serisindeki cihazların Vivo S16 serisine oldukça benzediği iddia ediliyor. Aralık ayında Çin pazarına özel bir şekilde tanıtılan Vivo S16, Vivo S16e ve Vivo S16 Pro görünüşe göre farklı pazarlara Vivo V27 serisi olarak giriş yapacak. Öyle ki şirket daha önce Vivo S15 serisini Vivo V25 serisi olarak farklı pazarlarda tanıtmıştı.

Vivo V27 Serisi Özellikleri

120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlüğe ve HDR10+ desteğine sahip 6,78 inçlik AMOLED ekranla karşımıza çıkan Vivo S16 ve S16 Pro, iddialar doğruysa Vivo V27 serisinin temelini oluşturabilir. Üç farklı modelde de üç farklı işlemci kullanan şirket, Vivo S16e'de Exynos 1080, Vivo S16'da Qualcomm Snapdragon 870, Vivo S16 Pro'da ise MediaTek Dimensity 8200 kullanmıştı. Bu noktada şirket farklı bir politika izleyecek mi şimdilik belirsiz.

Android 13 ile gelen cihazlarda üçlü kamera ünitesi yer alıyor. Vivo S16, 64MP ana kameraya sahipken, Vivo S16 Pro, Sony'nin özel 50MP'lik IMX766 sensörünü kullanıyor. S16'e'de ise 50MP bir ana kamera yer alıyor.

Peki sizin Vivo V27 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.