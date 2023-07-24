vivo V29 Pro Gün Yüzüne Çıktı: Yakında Piyasaya Sürülecek!

vivo yakında V serisinden yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu seri V29, V29e ve V29 Pro modellerinden oluşacak ancak resmî bir duyuru yapılmadan önce, V29 Pro modeli bir Hint sertifika platformunda görüldü ve bu da yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

Serinin en üst modeli vivo V29 Pro kısa süre önce BIS sertifika veritabanında (Hindistan Standartları Bürosu) ortaya çıktı. Veritabanında cihazın V2251 model numarasını taşıdığı görülürken, ne yazık ki sertifika listesi cihazla ilgili teknik özellikler veya fiyatlandırma gibi herhangi bir önemli bilgiyi ortaya koymuyor.

Bununla birlikte V29 Pro'nun Hindistan'da piyasaya sürülmesinin çok yakında olabileceğine işaret ediyor.

vivo V29 Pro Teknik Özellikleri (Söylenti)

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, vivo V29 Pro'nun bir MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile donatılması bekleniyor. GeekBench listelemesine göre bu işlemci 12 GB'a kadar RAM destekleyebiliyor. Ayrıca kıyaslama platformu, telefonun kutudan çıkar çıkmaz Funtouch OS 13.1 özel görünümü ile Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacağını da ortaya koyuyor.

Akıllı telefon arkada 50MP üçlü kamera ünitesi ve önde 50MP selfie kamerasına sahip olacak. Ekrana geldiğimizde ise ön tarafta 6,78 inçlik uzun bir AMOLED FHD + 120Hz ekranın yer alacağı söyleniyor.

Peki sizin vivo V29 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.