Vivo V9’un Teknik Detayları, Resimleri, Fiyatı ve Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Çin’li akıllı telefon üreticileri, gün geçtikçe akıllı telefon pazarında daha fazla söz sahibi oluyor ve pazardaki rakiplerini bir hayli zorluyor. Bu firmalardan biri olan Çin’li Vivo markası, 22 Mart’ta yeni akıllı telefonu Vivo V9’u tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak Vivo V9 için biraz aceleci davranan Vivo Endonezya ve Vivo Tayland YouTube kanalları, cihazın resmi tanıtım videolarını şimdiden yayınladı.

Vivo markası, daha önceleri akıllı telefonlarını sadece Çin pazarında satışa sunuyordu ancak kısa süre önce Endonezya, Tayland ve Hindistan başta olmak üzere başka ülkelerde de satış yapmaya başladı. Şirketin en yeni akıllı telefon modeli olan Vivo V9, çarpıcı tasarımı, uygun fiyatı ve üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefon, iPhone X’e benzeyen tasarımı, yüz tanıma kilidi, 24 MP’lik selfie kamerası ve çift arka kamerası ile adeta diğer firmaların amiral gemilerinden esintiler sunuyor.

Resmi tanıtımının 22 Mart’ta Tayland’da ve 27 Mart’ta Hindistan’da yapılacağı belirtilen Vivo V9, özellikle çentikli ekranıyla tasarım açısından iPhone X’i andırıyor. Vivo V9, 6 inç’lik 1080 x 2160 piksel çözünürlüğündeki AMOLED dokunmatik ekrana sahip ve ekran Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Cihazda Snapdragon 660 işlemcisi ve 4 GB’lık RAM bellek yer alıyor.

