vivo ve ZEISS Yeni Mobil Görüntüleme Teknolojilerini Açıkladı

Günümüzün en popüler akıllı telefonları artık sadece klasikleşmiş üst düzey özellikleriyle değil, aynı zamanda mükemmel fotoğraf karesini veya videoyu sağlama konusundaki kapasiteleriyle de ölçülüyor. Görüntüleme, uzun zaman önce tüketicilerin akıllı telefon satın alma kriterlerinde önemli bir nokta hâline geldi. Keza 2023 yılı da akıllı telefon görüntüleme teknolojileri alanında önemli trendlerin öne çıkacağı bir yıl olacak.

Akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğraf standartlarını getirmek için gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında üç yıldır optik, donanım ve yazılım alanlarında önemli buluşlara imza atan vivo ve ZEISS, bu yıl bekledikleri yeni mobil görüntüleme trendlerine ve kullanıcıların seçimlerini yaparken dikkat etmeleri gereken özelliklere dikkat çekiyor:

Düşük Işık Koşullarında Mükemmel Çekimler

Düşük ışık koşulları akıllı telefonların görüntüleme teknolojileri açısından en zorlandığı nokta olsa da özellikle 1 inç sensörlü görüntüleme sistemleri son yıllarda bu problemi büyük ölçüde çözmeyi başardı. 1 inç sensörler, sensöre daha fazla ışık getirmeye yardımcı olarak düşük ışık koşullarında çok daha kaliteli çekimler yapılabilmesini sağlıyor.

Düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde görüntü işleme de artık önemli bir faktör. Mevcut algoritmalar sadece kaliteli görüntü sonrası işleme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü yakalama ve sahne analizi için de yeni olanaklar sunuyor. Algoritmalarla ve sahne arkasında gerçekleşen bilgiişleme dayalı fotoğrafçılıkla, görece küçük cam elemanların ve sensörlerin üstesinden gelinebiliyor. Manzara algılama ve özellikle gren azaltma, muhteşem gece çekimleri yapmak isteyen kullanıcılara fayda sağlayan iki önemli özellik olarak öne çıkıyor. Örneğin görüntü tonlarını daha da iyi optimize etmek için, yükseltilmiş bir HDR algoritması vivo’nun amiral gemisi modellerine entegre olarak geliyor.

Sanatsal Tasarımlarla Süslenen Görüntüler

Mobil cihazların büyük ölçüde fark yarattığı portre çekimler, mobil görüntüleme teknolojilerinde önemli yere sahip. İnsanlar artık kristal netliğinde görüntülerin yanı sıra sanatsal becerilerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına, hatıra olarak saklayabilecekleri veya sosyal medyada paylaşabilecekleri mükemmel portreler çekmelerine yardımcı olacak cihazlar istiyorlar. vivo ve ZEISS'in oldukça başarılı olduğu bu alan, kullanıcıların özellikle daha sanatsal görüntüler için vivo telefonları tercih etmelerine neden oluyor.

Daha Gerçek ve Daha Doğal Çekimler

vivo ve ZEISS’a göre profesyonel görüntüleme söz konusu olduğunda birçok profesyonel fotoğrafçıya göre portre çekimleri için mükemmel seçim olduğunu kanıtlamış olan 50 milimetrelik klasik fotoğraf merceğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. 50 milimetrelik merceğin görüş alanı insan gözünün görüş alanına yakın olduğu için bu mercek doğal görünümlü portreler çekilmesine olanak tanıyor. Bu mercek ayrıca nesneyi 1 ila 2 metre arasında makul bir mesafeden çekme imkânı veriyor.

Kullanıcıların telefonlardaki kameraların yakalayabileceği görüntü ve videoların kalitesini tam olarak gözlemleyebilmesi için vivo akıllı telefonlarının ekranları kapsamlı şekilde kalibrasyon işlemlerine sokuluyor. Bu sayede kullanıcıların objektifin yakaladığı fotoğrafları ekranda da gerçek renkleriyle gözlemleyebiliyorlar.