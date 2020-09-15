Vivo Watch Tasarımı Belli Oldu: Vivo'nun İlk Akıllı Saati

Bir süredir merak edilen Vivo Watch tasarımı yayınlanan video ile nihayet belli oldu. Vivo Watch tasarımı yayınlanan fragman videosunda ortaya çıktı.

Vivo Watch Tasarımı Netleşti

Vivo Watch tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 22 Eylül'de piyasaya çıkması beklenen Vivo Watch, yuvarlak AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı saatte spor, kalori ve SpO2 takibi özelliklerinin bulunacağı ve kalp atış hızı sensörünün olacağı konuşuluyor.

Hemen aşağıdan akıllı saat hakkında yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.

Vivo Watch'ın 42mm ve 46mm boyutunda iki farklı versiyonun olacağı sızıntılar arasında yerini almakta. Cihaz hakkında detayların 22 Eylül'de gelmesi beklenmekte. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine anında haberdar olabilirsiniz.

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