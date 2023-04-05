Vivo X Flip'in İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı

Samsung ve Oppo kapaklı telefonlarının 2023 modelini piyasaya sürdükten sonra Vivo da yakında kendi telefonlarından biriyle kullanıcıların karşısına çıkacak gibi göünüyor.

Vivo X Flip'in bir görüntüsü Pazartesi günü sızıntılarıyla ünlü biri tarafından Çin sosyal medyası Weibo'da sızdırıldı. Görüntüde cihazın üst kısmında yatay yönde geniş bir kapak ekranına sahip kapaklı bir telefon görülüyor. Bu, Samsung'un Galaxy Z Flip 4'ündekinden önemli ölçüde daha büyük bir ekran ve dikey yönde büyük bir ekrana sahip Oppo'nun Find N2 Flip'ine kıyasla çok daha farklı bir yaklaşım gibi görünüyor.

Vivo X Flip'in İlk Görüntüsü Weibo'da Sızdırıldı

Akıllı telefon şirketleri, katlanabilir telefonların akıllı telefon teknolojisindeki bir sonraki trend olacağından emin ancak bu cihazlar henüz ana akıma girmedi ancak kapaklı telefonlar, kısmen kompakt tasarımı ve yabancı olmayan kullanıcı deneyimi ile şimdiden sektörde yer edinmiş durumda.

Bu yıl Çinli telefon üreticisi Oppo, telefon üreticisinin katlanabilir telefon kategorisine olan bağlılığını derinleştiren bir hareketle ilk kapaklı telefonunu uluslararası pazarlara sunmuştu.

Vivo X Flip ile ilgili daha önceki raporlar, 6,8 inçlik bir iç ekrana sahip olduğunu ve Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden gücünü alacağını gösteriyordu. Vivo'nun kapaklı telefonunun ne zaman duyurulacağı veya uluslararası bir sürüm alıp almayacağı konusunda henüz bir bilgi yok ancak Çinli telefon üreticisinin kitap tarzı katlanabilir telefonu Vivo X Fold 2'yi Nisan ayı gibi erken bir tarihte tanıtacağı bildiriliyor.