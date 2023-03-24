Vivo X Flip'ten Yeni Detaylar Geliyor: Şarj Hızı ve Pil Boyutu Ortaya Çıktı!

Vivo'nun ilk katlanabilir telefonunu er ya da geç piyasaya sürmesi beklenirken, daha fazla bilgi sızmaya devam ediyor. Şimdi de 3C sertifika veritabanında ortaya çıkan bir görüntü şarj bilgilerini doğrulamış gibi görünüyor.

Söz konusu telefonun Vivo X Flip olarak adlandırılacağı daha önce gelen bilgiler arasında yer alıyordu. Ayrıca bazı raporlar bu telefonun önümüzdeki Nisan ayında duyurulabileceğine işaret ediyor.

Vivo X Flip, Nisan Ayında Tanıtılabilir

Bugün ortaya çıkan yeni sertifika sızıntısı V2256A model numarasını taşıyan yeni bir telefona işaret ediyor. Mevcut bilgilere dayanarak, telefonun 44W maksimum şarj oranı için derecelendirilmiş bir şarj cihazıyla birlikte gönderileceği anlaşılıyor ve bu da Vivo X Flip'in bu kapasitenin tamamından yararlanmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Uyumlu bir USB-C şarj cihazı ile daha hızlı şarj desteği olup olmayacağı henüz belli değil.

Geri kalan özelliklere geldiğimizde Oppo Find N2 Flip'te kullanılan 4.300 mAh'den biraz daha büyük olan 4.400 mAh pilin Vivo X Flip'te kullanılacağını görebiliyoruz. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den gücünü alması beklenen telefonda 5G bağlantısının da bulunacağı belirtiliyor.

Söylentiler Nisan 2023'teki lansmana işaret ederken, henüz doğrulanmamış bu katlanabilir cihaz hakkında görünüşe göre yakında çok daha fazlasını duyacağız.