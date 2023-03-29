vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

vivo'nun merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu vivo X Fold 2 için çıkış tarihi doğrulandı. İşte detaylar!

vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Teknoloji dünyasında tasarım anlamında büyük devrimler kapıda. Samsung'un açtığı katlanabilir telefon tasarımı kapısı, vivo ve Motorola gibi büyük markalar tarafından takip ediliyor. Bu senenin merakla beklenen katlanabilir telefonlarından vivo X Fold 2 için resmi çıkış tarihi belli oldu.

vivo Başkan Yardımcısı konumundaki Huang Tao, 28 Mart tarihinde başlayan 2023 Boao Forum etkinliğinde firmanın resmi yüzü olarak vivo X Fold 2'nin yer alacağını açıkladı.

vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Son yıllarda akıllı telefon piyasasında önemli atılımlar yapan vivo, farklı tasarımlarla her türlü kullanıcıya hitap eden ürünler ortaya koymak istiyor. Çinli üreticinin son harikası vivo X Fold 2 hakkında birçok detay sızdırılmış olsa da ilk defa resmi ağızdan telefonun çıkış tarihi açıklandı.

Buna göre vivo X Fold 2, 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2023 Boao Forum etkinliği sırasında tanıtılacak. Yeni nesil katlanabilir telefonlar arasında iyi bir rakip olması bekleniyor. vivo X Fold 2 fiyatı için henüz bir resmi rakam verilmese de telefonun 1500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Oldukça yüksek seviye donanımlara sahip olan telefonun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

  • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
  • Ekran: 2K çözünürlüklü E6 AMOLED ekran, 8 inç boyut, 120Hz tazeleme hızı
  • Kamera: 50 MP Sony IMX866 ana kamera, 12 MP Sony IMS633 ultra geniş açılı kamera, 12 MP Sony IMX633 telefoto kamera
  • Batarya: 4.800 mAh kapasite, 120W hızlı şarj teknolojisi
  • İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS arayüzü

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Vivo'nun, Vivo X Fold'un halefi olarak hizmet verecek olan Vivo X Fold 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğine dair söylentiler dolaşıyor.

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