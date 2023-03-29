vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu
vivo'nun merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu vivo X Fold 2 için çıkış tarihi doğrulandı. İşte detaylar!
Teknoloji dünyasında tasarım anlamında büyük devrimler kapıda. Samsung'un açtığı katlanabilir telefon tasarımı kapısı, vivo ve Motorola gibi büyük markalar tarafından takip ediliyor. Bu senenin merakla beklenen katlanabilir telefonlarından vivo X Fold 2 için resmi çıkış tarihi belli oldu.
vivo Başkan Yardımcısı konumundaki Huang Tao, 28 Mart tarihinde başlayan 2023 Boao Forum etkinliğinde firmanın resmi yüzü olarak vivo X Fold 2'nin yer alacağını açıkladı.
vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Son yıllarda akıllı telefon piyasasında önemli atılımlar yapan vivo, farklı tasarımlarla her türlü kullanıcıya hitap eden ürünler ortaya koymak istiyor. Çinli üreticinin son harikası vivo X Fold 2 hakkında birçok detay sızdırılmış olsa da ilk defa resmi ağızdan telefonun çıkış tarihi açıklandı.
Buna göre vivo X Fold 2, 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2023 Boao Forum etkinliği sırasında tanıtılacak. Yeni nesil katlanabilir telefonlar arasında iyi bir rakip olması bekleniyor. vivo X Fold 2 fiyatı için henüz bir resmi rakam verilmese de telefonun 1500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.
Oldukça yüksek seviye donanımlara sahip olan telefonun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Ekran: 2K çözünürlüklü E6 AMOLED ekran, 8 inç boyut, 120Hz tazeleme hızı
- Kamera: 50 MP Sony IMX866 ana kamera, 12 MP Sony IMS633 ultra geniş açılı kamera, 12 MP Sony IMX633 telefoto kamera
- Batarya: 4.800 mAh kapasite, 120W hızlı şarj teknolojisi
- İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı OriginOS arayüzü
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