vivo X Fold 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Teknoloji dünyasında tasarım anlamında büyük devrimler kapıda. Samsung'un açtığı katlanabilir telefon tasarımı kapısı, vivo ve Motorola gibi büyük markalar tarafından takip ediliyor. Bu senenin merakla beklenen katlanabilir telefonlarından vivo X Fold 2 için resmi çıkış tarihi belli oldu.

vivo Başkan Yardımcısı konumundaki Huang Tao, 28 Mart tarihinde başlayan 2023 Boao Forum etkinliğinde firmanın resmi yüzü olarak vivo X Fold 2'nin yer alacağını açıkladı.

vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Son yıllarda akıllı telefon piyasasında önemli atılımlar yapan vivo, farklı tasarımlarla her türlü kullanıcıya hitap eden ürünler ortaya koymak istiyor. Çinli üreticinin son harikası vivo X Fold 2 hakkında birçok detay sızdırılmış olsa da ilk defa resmi ağızdan telefonun çıkış tarihi açıklandı.

Buna göre vivo X Fold 2, 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2023 Boao Forum etkinliği sırasında tanıtılacak. Yeni nesil katlanabilir telefonlar arasında iyi bir rakip olması bekleniyor. vivo X Fold 2 fiyatı için henüz bir resmi rakam verilmese de telefonun 1500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Oldukça yüksek seviye donanımlara sahip olan telefonun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor: