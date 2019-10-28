Vivo X30 Hakkında Yeni Detaylar Sızdırıldı

Vivo tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen bir konferansta bir Vivo yöneticisi, Exynos 980 yonga seti ile birlikte 5G uyumlu akıllı telefonlar sunmak için Samsung ile iş birliği yaptıklarını duyurmuştu.

Bugün ise, Çin’de genel olarak güvenilir paylaşımlar yapan bir kaynak, Vivo’nun yeni cihazı hakkında önemli detaylar paylaştı. Buna göre, yeni cihaz Vivo X27’nin halefi olarak gelecek ve Vivo X30 olarak adlandırılacak. Vivo X30’un resmi tanıtımı da Aralık ayında yapılacak.

X30 ismi Vivo tarafından çoktan ticari bir marka haline getirildi bile. Cihazın bazı özelliklerini de paylaşan Çinli kaynağa göre, Vivo X30 çentiksiz bir ekran ile gelecek. Bu da telefonun ön kamerasının açılır-kapanır bir mekanizma içerisine yerleştirileceği anlamına geliyor. Cihazın arka kısmında üçlü kamera kurulumunun yer alacağı söyleniyor ve bu nedenle kullanıcılar da yeni cihazın tasarım açısından Vivo 27 Pro’ya benzeyeceğini tahmin ediyor.

Vivo’nun X30 lansmanında kullanmayı planladığı bir salona ya da bir demo salonuna ait gibi görünen bazı görseller de ortaya çıktı. Eğer telefon gerçekten de Exynos 980 yonga setiyle birlikte gelirse, cihazın bir yerleşik 5G modeme sahip olacağını ve 4G versiyonunun olmayacağını söyleyebiliriz.

Vivo X30’un diğer birçok özelliği henüz bilinmiyor ancak yonga seti hakkında bazı bilgilere sahibiz. Buna göre, yeni cihazda 2.2 GHz’lik iki adet yüksek performanslı Cortex-A77 çekirdeği ve altı adet Cortex-A55 çekirdeği yer alacak.