Vivo X30 Pro'nun Kamerasından İnanılmaz Performans!

Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli Vivo X30 Pro'nun kamerası inanılmaz performans sergiliyor. İşte Vivo X30 Pro'nun 60X zoomlu kamerası ile çekilen görüntüler!

Vivo yeni modeli X30 Pro'yu tanıtmadan önce kamera performansı ile alakalı görüntüler ortaya çıktı. Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli Vivo X30 Pro kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor. 16 Aralık'ta tanıtılması beklenen yeni modeli Vivo X30 Pro'nun üzerine harika bir kamera grubu taşıyacağı biliniyordu. Ana kamerasının 64MP olduğu bilinen X30 Pro'nun, aynı zamanda bu kamera ile 60X zoom yapabileceği de söylentiler arasındaydı.

Pekin'de çekilen fotoğraflarda ilk başta normal şekilde bir şehrin fotoğrafı çekiliyor. Ve fotoğrafta en arkada görünen bir bina Vivo X30 Pro'nun kamerası ile yakınlaştırılıyor ve tekrar resmi çekiliyor. İlk fotoğrafta resmen görünmeyen bina, Vivo X30 Pro'nun 60X zoom özelliği ile gayet kaliteli bir şekilde görüntüleniyor. Bu görüntüler resmen şok ediyor. Çünkü hem gerçekten bir yakınlaşma sağlanıyor, hem de kaliteli bir görüntü ortaya çıkıyor.

16 Aralık'ta tanıtılacak olan Vivo X30 Pro 5G özellikli Exynos 980 yonga seti ile beraber gelecek. Tabi bu özelliklerden daha çok kamera dikkat çekecek ve ilgi görecek gibi duruyor. Bakalım Vivo X30 Pro'nun fiyatı ne olacak?